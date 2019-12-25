В петербургском ЗакСе предложили запретить детям чиновников учиться в недружественных странах

В пример Алексей Зинчук привёл Китай, где действуют подобные ограничения.

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Зинчук предложил запретить членам семей чиновников получать образование в странах, которые были признаны недружественными России. Данная инициатива опубликована на сайте городского парламента.

Парламентарий считает, что такая мера сможет предотвратить ситуации, когда близкие родственники государственных служащих "подвергаются иностранному идеологическому влиянию и могут стать инструментом давления на представителей власти". В пример Алексей Зинчук привёл Китай, где действуют подобные ограничения.

Также парламентарий предлагает запретить чиновникам владеть недвижимостью в недружественных странах. Для продажи такой недвижимости и перевод детей в российские учебные учреждения депутат предлагает дать срок от полугода до года.

Ранее спикер ЗакСа Петербурга вновь предложил ввести платный въезд в центр.

Фото: Piter.tv