В петербургском ЗакСе предложили запретить детям чиновников учиться в недружественных странах

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Зинчук предложил запретить членам семей чиновников получать образование в странах, которые были признаны недружественными России. Данная инициатива опубликована на сайте городского парламента.
Парламентарий считает, что такая мера сможет предотвратить ситуации, когда близкие родственники государственных служащих "подвергаются иностранному идеологическому влиянию и могут стать инструментом давления на представителей власти". В пример Алексей Зинчук привёл Китай, где действуют подобные ограничения.
Также парламентарий предлагает запретить чиновникам владеть недвижимостью в недружественных странах. Для продажи такой недвижимости и перевод детей в российские учебные учреждения депутат предлагает дать срок от полугода до года.
Ранее спикер ЗакСа Петербурга вновь предложил ввести платный въезд в центр.
Фото: Piter.tv
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