Главой администрации Петроградского района станет Александр Петухов

На новую должность он вступит 14 января.

Обязанности главы администрации Петроградского района Петербурга будет исполнять Александр Петухов, который в настоящее время является одним из заместителей действующего руководителя. Об этом пишет 13 января "Фонтанка".

На новую должность Александр Петухов вступит 14 января. До завтрашнего дня он отвечает за жилищный отдел, отделы районного хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства, строительства и землепользования.

А Владимир Омельницкий, прежний глава районной администрации, стал вице-губернатором Северной столицы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)