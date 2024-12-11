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Вице-губернатором Петербурга стал глава администрации Петроградского района
Сегодня, 16:32
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Вице-губернатором Петербурга стал глава администрации Петроградского района

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Владимир Омельницкий займет новую должность с 14 января.

Владимир Омельницкий, бывший глава администрации Петроградского района Петербурга, стал вице-губернатором, координирующим деятельность городских КИО, КГИОП и Управления садоводства и огородничества. Об этом рассказали 10 января в Смольном. 

Соответствующее постановление подписал сегодня губернатор Александр Беглов. Владимир Омельницкий займет новую должность с 14 января.

Пост главы Петроградского района чиновник занимал с 2021 года, ранее он возглавлял Пушкинский район. 

Ранее на Piter.TV: Леонид Слуцкий переизбран главой петербургского отделения ЛДПР. 

Фото: ВКонтакте / Владимир Омельницкий 

Теги: администрация петербурга, владимир омельницкий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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