Робот Геннадий теперь решает, кого брать на работу в петербургскую администрацию

Искусственный интеллект начал отбирать кадры для городского правительства.

В администрации Санкт-Петербурга внедрили систему искусственного интеллекта для первичного отбора кандидатов на государственные должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти.

С 2023 года в кадровой службе администрации работает робот "Геннадий". Его задача - сбор и систематизация анкет соискателей.

Новая нейросеть анализирует данные кандидатов по нескольким параметрам. Она проверяет правильность заполнения документов и сопоставляет биографические сведения.

Окончательное решение о приеме на работу принимают люди. ИИ лишь ускоряет первичный отбор, обрабатывая большой объем заявок. Власти подчеркивают, что технология помогает оптимизировать кадровые процессы, но не заменяет человеческий фактор при принятии решений.

Ранее Сбер рассказал, как ИИ помогает россиянам закрывать "финансовые дыры".

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