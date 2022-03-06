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В музее истории Петербурга сменилось руководство
Сегодня, 17:54
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В музее истории Петербурга сменилось руководство

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Также кадровые перестановки произошли и в администрации города.

Ряд кадровых решений в Петербурге принял губернатор Александр Беглов. Об этом 6 декабря сообщили в Смольном. 

В частности, Владимир Кириллов переведен с должности гендиректора ГБУК "Государственный музей истории Санкт‑Петербурга" на пост директора ГБУК "Государственный мемориальный музей А. В. Суворова". А временно исполняющим обязанности главы первого музея назначен заместитель гендиректора учреждения Владимир Григорьев. 

Кроме того, Сергей Бабанов переведен с должности начальника Контрольного управления администрации губернатора Петербурга на должность специального представителя губернатора города по вопросам контрольной деятельности. 

Таким образом, он стал еще одним спецпредставителем губернатора наряду с Маргаритой Рудаковой, которая ведет данное направление и курирует взаимодействие с федеральными и региональными органами государственной власти. 

Пресс-служба Смольного 

На должность заместителя руководителя администрации губернатора города назначили Илью Ткачева. Ранее он возглавлял Аппарат губернатора. 

Фото: пресс-служба музея истории Петербурга 

Теги: администрация петербурга, кадровые изменения, музей истории
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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