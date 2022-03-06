В музее истории Петербурга сменилось руководство

Также кадровые перестановки произошли и в администрации города.

Ряд кадровых решений в Петербурге принял губернатор Александр Беглов. Об этом 6 декабря сообщили в Смольном.

В частности, Владимир Кириллов переведен с должности гендиректора ГБУК "Государственный музей истории Санкт‑Петербурга" на пост директора ГБУК "Государственный мемориальный музей А. В. Суворова". А временно исполняющим обязанности главы первого музея назначен заместитель гендиректора учреждения Владимир Григорьев.

Кроме того, Сергей Бабанов переведен с должности начальника Контрольного управления администрации губернатора Петербурга на должность специального представителя губернатора города по вопросам контрольной деятельности.

Таким образом, он стал еще одним спецпредставителем губернатора наряду с Маргаритой Рудаковой, которая ведет данное направление и курирует взаимодействие с федеральными и региональными органами государственной власти. Пресс-служба Смольного

На должность заместителя руководителя администрации губернатора города назначили Илью Ткачева. Ранее он возглавлял Аппарат губернатора.

Фото: пресс-служба музея истории Петербурга