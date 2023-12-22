Администрация Петербурга поздравила горожанок с Международным женским днем

В пресс-службе Смольного 8 марта поздравили жительниц Петербурга с Международным женским днем.

Женщина во все времена была воплощением душевного тепла и материнской заботы, справедливости и доброты. Сегодня вы вносите неоценимый вклад в укрепление страны своим активным участием в политической, научной и общественной жизни, успехами в бизнесе, культуре и спорте. Очень важно, чтобы 8 марта и во все другие дни петербурженки и ленинградки слышали признания в любви, слова благодарности, ощущали заботу и поддержку государства в будни и праздники.

Администрация Петербурга