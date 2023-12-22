В Петербурге 8 марта будет солнечно и тепло

Температура воздуха +1…+3 градуса, по Ленобласти -1…+4 градуса.

В Международный женский день, 8 марта, небольшими осадками, преимущественно в виде снега, на территории Петербурга отметится атмосферный фронт. По мере отхода к югу, в облаках начнут проявляться робкие прояснения, а осадки постепенно прекратятся. Утром и вечером на дорогах и тротуарах будет гололедица, передает синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха +1…+3 градуса, по Ленобласти -1…+4 градуса. Ветер северный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 9 марта, без осадков и 0…+2 градуса.

Фото: Piter.TV