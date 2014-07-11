Леонид Слуцкий переизбран главой петербургского отделения ЛДПР

В штабе партии состоялась 65 отчетно-выборочная конференция регионального корпуса.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий стал новым руководителем Санкт-Петербургского регионального отделения партии. Политик был переизбран на данный пост единогласным решением Координационного совета. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ЛДПР.

Как полагают в партии, решение о переизбрании Слуцкого на пост главы петербургского регионального отделения отражает высокий уровень доверия к действующему руководству и знаменует новый этап в жизни корпуса ЛДПР в Северной столице. Кроме того на конференции был избран новый состав Координационного совета и Контрольно-ревизионной комиссии.

В состав нового координационного совета, который будет работать в течение трех лет, вошли: Леонид Слуцкий, Мария Гущина, Евгений Ененков, Иван Есипов, Павел Иткин, Олег Капитанов, Александр Курдюмов, Андрей Малков, Станислав Наумов, Валерий Николаев и Александр Устименко. Пресс-служба ЛДПР

В рамках мероприятия делегаты конференции также подвели итоги работы местного отделения в 2024 году и распланировали деятельность на предстоящий год.

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Фото: Пресс-служба ЛДПР