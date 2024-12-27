В Росавиации объяснили, почему рейс AZAL не смог приземлиться в Грозном

Дмитрий Ядров раскрыл известные подробности авиакрушения в Казахстане.

Москва окажет всестороннюю поддержку Казахстану и Азербайджану в расследовании крушения пассажирского самолета около Актау. Соответствующее заявление через видеообращение сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Эксперт уточнил, что в связ с крушением воздушного судна Embraer отечественные специалисты уведомили иностранных коллег о полной и всеобщей готовности к сотрудничеству по расследованию обстоятельств трагедии. Обстановка в районе российского города Грозный в часы авиакатастрофы в Актау фиксировалась крайне сложной. В районе местного аэропорта местными властями объявлялся план "Ковер". Такая мера вводилась в связи с террористическими атаками украинских беспилотников. Дополнительно синоптики указали на густой туман, который накрыл землю. На высоте 500 метров не было никакой видимости.

Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный в Владикавказ. Вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства Дмитрий Ядров, глава Росавиации

В профильном ведомстве уточнили, что командир воздушного лайнера дважды пытался посадить его в Грозном. Ему предлагались другие аэропорты для посадки, однако пилот решил отправиться именно в Актау.

В Кремле ответили на требование Азербайджана извиниться за падение самолета.

Фото и видео: Росавиация, Telegram / ТАСС