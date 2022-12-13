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Кононов возглавил администрацию Кронштадтского района
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Кононов возглавил администрацию Кронштадтского района

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Бывший глава администрацию Олег Довганюк стал заместителем председателя Комитета по труду и занятости населения Петербурга.

В понедельник, 20 февраля, стало известно, что Андрей Кононов стал главой администрации Кронштадтского района. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Еще в октябре он был врио главы администрации Кронштадтского района. Бывший глава администрацию Олег Довганюк стал заместителем председателя Комитета по труду и занятости населения Петербурга.

Андрей Кононов окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. Он является генеральным директором международного благотворительного фонда "Кронштадтский морской собор во имя святителя Николая Чудотворца.

Ранее комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга возглавил Андрей Голомбиевский. Чиновник руководил городским управлением Следственного комитета.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: администрация, глава
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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