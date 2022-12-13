Ленинградский зоопарк возглавил биолог Юрий Журавлёв

Журавлев планирует реконструировать вольеры и открыть новые экспозиции. Также он хочет приобрести животных в зоопарк и улучшить условиях их содержания.

Ленинградский зоопарк возглавил биолог Юрий Журавлев. Об этом в среду, 15 февраля, рассказали вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Журавлев планирует реконструировать вольеры и открыть новые экспозиции. Также он хочет приобрести животных в зоопарк и улучшить условиях их содержания.

По словам Пиотровского, сейчас в коллектив зоопарка нанимают высококвалифицированных сотрудников. Впервые за долгое время специалисты пересмотрели рацион питания животных. Также сейчас приобретается новое оборудование для вольеров, террариумов и аквариумов.

Журавлев преподавал на кафедре биологии в Казахстане, затем на протяжении пяти лет занимался научной деятельностью. В 1990-х он перешел на работу в Алматинский зоопарк. С 2014 по 2022 год возглавлял отдел экспозиции Московского зоопарка.

Напомним, что ранее директором была Ирина Скиба. Она работала в Ленинградском зоопарке с 1982 года, должность директора заняла в июле 2003 года. С 2004 по 2006 год в зверинце часто проходили проверки. После смерти жирафа Гамлета из-за нового настила в вольере, музейный совет Петербурга потребовал уволить директора, но проверки закончились предписанием об исправлении нарушений.

Ранее в Ленинградском зоопарке родились детёныши патагонских мар. В большом вольере дружно живут двое новорожденных, две их старшие сестры и их родители, а также ленивцы. Различить малышей между собой можно без особого труда – у одного крохи шерстка заметно темнее. Сегодня специалисты зоопарка объявили пол детенышей – это мальчик и девочка, мальчик имеет более светлую окраску.

Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга