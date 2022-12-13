В Ленинградском зоопарке родились детёныши патагонских мар

ВЛенинградском зоопарке родились детёныши патагонских мар. Ещё 21 января у Квебахо и Гуарани вновь появились детеныши.
В большом вольере дружно живут двое новорожденных, две их старшие сестры и их родители, а также ленивцы. Различить малышей между собой можно без особого труда – у одного крохи шерстка заметно темнее. Сегодня специалисты зоопарка объявили пол детенышей – это мальчик и девочка, мальчик имеет более светлую окраску.
Сотрудники зоопарка, которые ухаживают за марами, отмечают, что детёныши очень активные и дружные, но в то же время пугливы и осторожны.
В природе эти зверьки обитают в Южной Америке в пампасах Патагонии. Мары – четвёртые по величине грызуны, во взрослом возрасте они могут весить до 16 кг! Увидеть большое семейство можно в павильоне "Тропический дом".
Ранее в Ленинградском зоопарке на свет появились двое малышей сурикатов.
Видео: Ленинградский зоопарк
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