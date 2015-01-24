В Петербурге уволили директора Ленинградского зоопарка Скибу

Ирина Скиба работала в Ленинградском зоопарке с 1982 года, должность директора заняла в июле 2003 года.

В Ленинградском зоопарке пост директора покинула Ирина Скиба. От должности ее освободили приказом комитета по культуре Петербурга, пишут в пресс-службе ведомства.

С 15 ноября исполнять обязанности директора зверинца будет Юрий Журавлёв. Журавлев – биолог, который руководил разработкой экспозиций нескольких зоопарков в России и за рубежом. С 2014 года он возглавлял отдел экспозиции Московского зоопарка.

Ирина Скиба работала в Ленинградском зоопарке с 1982 года, должность директора заняла в июле 2003 года. С 2004 по 2006 год в зверинце часто проходили проверки. После смерти жирафа Гамлета из-за нового настила в вольере, музейный совет Петербурга потребовал уволить директора, но проверки закончились предписанием об исправлении нарушений

Напомним, что в Ленинградском зоопарке новорождённый кучерявый барашек впервые вышел в свет. 9 ноября новорожденного малыша впервые вывели в свет на первую в его жизни прогулку. Барашек держался поближе к маме и с удовольствием жевал веники на свежем воздухе. Кучерявого детёныша валлийской овцы можно увидеть с 13:00 до 14:00 возле площадки Детского зоопарка. Гостей просят не пугать барашка и не пытаться зайти к нему за ограждение.

Ранее в Царском Селе для птиц заказали 300 кг семечек. Для зимней подкормки пернатых заказано 300 кг семечек: 200 кг – для Екатерининского, 100 – для Александровского, так как там шире естественная кормовая база. Наполнять угощением "птичьи столовые" начали уже 14 ноября.

Фото: Вконтакте / Ленинградский зоопарк

