В Царском Селе для птиц заказали 300 кг семечек

Наполнять угощением "птичьи столовые" начали уже 14 ноября.

К наступлению периода устойчивых отрицательных температур сотрудники паркового отдела музея-заповедника "Царское Село" установили 60 кормушек в Екатерининском, Александровском и Баболовском парках. Для зимней подкормки пернатых заказано 300 кг семечек: 200 кг – для Екатерининского, 100 – для Александровского, так как там шире естественная кормовая база. Наполнять угощением "птичьи столовые" начали уже 14 ноября. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

В 1900-е годы в царскосельских парках наблюдалась массовая гибель старых деревьев. В 1912-м по приказу Николая II для расследования её причин была создана комиссия, в ее состав вошли специалисты Императорского ботанического сада. Одна из главных рекомендаций ученой комиссии заключалась в следующем: птиц надо кормить, чтобы они, выбрав парк своим постоянным домом, охраняли насаждения, уничтожая вредных насекомых. Традицию подкормки птиц и установки зимой кормушек музей поддерживает до сих пор.



Сейчас в царскосельских парках зимуют более 25 видов птиц, в том числе поползни и синицы, свиристели, чечётки, хохлатые синицы-гренадерки.

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Царское Село"