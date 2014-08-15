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В Ленинградском зоопарке новорождённый кучерявый барашек впервые вышел в свет

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Кучерявого детёныша валлийской овцы можно увидеть с 13:00 до 14:00 возле площадки Детского зоопарка.

В Ленинградском зоопарке новорождённый барашек впервые вышел в свет. Сотрудники зоопарка опубликовали милый ролик в своих соцсетях.

В Ленинградском зоопарке 28 октября стало на одного очаровательного барашка больше. Уже 9 ноября новорожденного малыша впервые вывели в свет на первую в его жизни прогулку. Барашек держался поближе к маме и с удовольствием жевал веники на свежем воздухе.

Кучерявого детёныша валлийской овцы можно увидеть с 13:00 до 14:00 возле площадки Детского зоопарка. Гостей просят не пугать барашка и не пытаться зайти к нему за ограждение.

Ранее работники Ленинградского зоопарка из пожарных рукавов соорудили игрушку-головоломку для белоруких гиббонов.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк

Теги: барашек, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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