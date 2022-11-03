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Работники Ленинградского зоопарка из пожарных рукавов соорудили игрушку-головоломку для белоруких гиббонов

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Сначала питомцы не решались подойти к новому диковинному предмету в вольере.

Работники Ленинградского зоопарка из пожарных рукавов соорудили игрушку-головоломку для семейства белоруких гиббонов. В отверстия этой "плетёнки" для приматов положили лакомства: морковку, огурец, сладкий болгарский перец и семечки. 

Сначала питомцы не решались подойти к новому диковинному предмету в вольере. Затем отец семейства Персей первым убедился в безопасности взаимодействия с игрушкой и уступил место для "охоты" Габине.

Самка-мама – главная в семье гиббонов. Именно она распределяет, кому и сколько достанется после неё фруктов и овощей.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали обедающих лемуров вари.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк

Теги: гиббоны, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Картина дня,

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