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Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга возглавил Андрей Голомбиевский
Сегодня, 15:20
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Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга возглавил Андрей Голомбиевский

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Чиновник руководил городским управлением Следственного комитета.

В Северной столице определили нового председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Руководителем стал Андрей Голомбиевский. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

До этого момента Голомбиевский уже был временно исполняющим обязанности главы ведомства. Ещё раньше он руководил управлением Следственного комитета по Петербургу. В СК работал с 2017 года.

Карьерв чиновника началась в 1995 году: он занимал должность следователя прокуратуры в Амурской области, а через некоторое время получил кресло руководителя местного управления СК РФ  при региональной прокуратуре.

Фото:  Администрация Петербурга

Теги: комитет по вопросам законности правопорядка и безопасности, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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