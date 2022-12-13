Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга возглавил Андрей Голомбиевский

Чиновник руководил городским управлением Следственного комитета.

В Северной столице определили нового председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Руководителем стал Андрей Голомбиевский. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

До этого момента Голомбиевский уже был временно исполняющим обязанности главы ведомства. Ещё раньше он руководил управлением Следственного комитета по Петербургу. В СК работал с 2017 года.

Карьерв чиновника началась в 1995 году: он занимал должность следователя прокуратуры в Амурской области, а через некоторое время получил кресло руководителя местного управления СК РФ при региональной прокуратуре.

Фото: Администрация Петербурга