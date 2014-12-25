Ветхие дома Петербурга обследуют за казенный счет

Жилищный комитет предлагает спасать аварийные здания с износом выше 51 процента за городской счет.

В Северной столице разработали новый механизм наблюдения за техническим состоянием многоквартирных домов. Профильный комитет Смольного предложил проводить за счет бюджета углубленное обследование зданий, чей износ достиг критической отметки. Проект соответствующего постановления опубликован 20 февраля на официальном портале городской администрации в разделе антикоррупционных проверок.

Согласно инициативе Жилищного комитета, в нормативную базу планируется ввести термин "государственный мониторинг многоквартирных домов" и четко прописать регламент его проведения. Ключевое новшество касается источников финансирования: в ряде случаев диагностику построек оплатит городская казна, тогда как в остальных ситуациях расходы лягут на плечи владельцев квартир, которые должны будут принять соответствующее решение на общем собрании и заключить договор со специализированной фирмой.

В случае утверждения документа районные администрации получат расширенные полномочия. Ежегодно до первого июня чиновники на местах должны будут формировать и утверждать списки домов, нуждающихся в первоочередном техническом осмотре. При составлении перечней станут учитывать объемы выделенного финансирования.

В документе прописаны четкие критерии отбора. Претендовать на бюджетное обследование смогут здания, чья степень износа по информации Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства колеблется в диапазоне от 51 до 61 процента. Приоритет получат дома с наихудшими показателями. Итоговые заключения по результатам проведенных работ будет подводить Жилищный комитет.

