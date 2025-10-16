Подозреваемый в убийстве одноклассника на Среднерогатской заключен под стражу

Злоумышленник напал на своего ровесника с молотком и ножом.

Арестован 19-летний уроженец Республики Коми, подозреваемый в убийстве одноклассника в Московском районе (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу 16 октября.

Напомним, 13 октября в квартире дома на Среднерогатской улице злоумышленник напал на своего ровесника с молотком и ножом, после чего скрылся с места преступления. По другому адресу фигурант попытался свести счеты с жизнью, но ему оказали своевременную медицинскую помощь.

Суд избрал парню меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 декабря. На допросе у следователя он признавался в содеянном и делился обстоятельствами преступления. Расследование дела продолжается.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу