Молодого человека подозревают в убийстве одноклассника в квартире на Среднерогатской
Сегодня, 10:48
Между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес оппоненту смертельные ранения молотком и ножом.

В Петербурге в отношении 19-летнего молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Парень задержан, рассказали в ГСУ СК РФ по городу. 

Накануне в квартире дома по Среднерогатской улице обнаружили тело ровесника злоумышленника, предварительно, они являлись одноклассниками. Между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес оппоненту смертельные ранения молотком и ножом. После юноша попытался свести счеты с жизнью, однако ему вовремя оказали помощь. 

Проведен осмотр места происшествия, изъяты орудия преступления и одежда подозреваемого со следами крови. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

По данным СМИ, друзья приехали в Северную столицы из Ухты. 

Ранее на Piter.TV: в Новом Девяткино мужчина напал с ножом на 14-летнего сына. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

