Молодого человека подозревают в убийстве одноклассника в квартире на Среднерогатской

В Петербурге в отношении 19-летнего молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Парень задержан, рассказали в ГСУ СК РФ по городу.

Накануне в квартире дома по Среднерогатской улице обнаружили тело ровесника злоумышленника, предварительно, они являлись одноклассниками. Между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес оппоненту смертельные ранения молотком и ножом. После юноша попытался свести счеты с жизнью, однако ему вовремя оказали помощь.

Проведен осмотр места происшествия, изъяты орудия преступления и одежда подозреваемого со следами крови. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным СМИ, друзья приехали в Северную столицы из Ухты.

