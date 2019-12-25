По факту гибели двоих мужчин в квартире на улице Подводника Кузьмина возбуждено уголовное дело

Молодые люди в возрасте 25 и 27 лет попросились переночевать к знакомой.

В Петербурге возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) после гибели молодых людей в квартире дома по улице Подводника Кузьмина. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

Вечером 14 октября двое мужчин в возрасте 25 и 27 лет попросились переночевать к знакомой. На следующий день хозяйка жилища, вернувшись с работы, нашла приятелей без признаков жизни. В ходе осмотра тел следов насильственной смерти не обнаружено.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу