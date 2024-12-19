  1. Главная
В гараже в деревне Камышовка обнаружили тела двух мужчин и девочки
Сегодня, 14:41
Еще одну несовершеннолетнюю госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Выборгском районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ после обнаружения тел двоих мужчин и девочки. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Погибшие были найдены в автомобиле в гараже в деревне Камышовка 29 ноября. Еще одну несовершеннолетнюю госпитализировали в тяжелом состоянии, ей диагностировали токсическое действие двуокиси углерода (углекислого газа). 

В настоящее время проводятся необходимые экспертизы и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося. 

Ранее мы рассказывали о том, что в деревне Чаща произошел смертельный пожар из-за печи. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

