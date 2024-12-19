В гараже в деревне Камышовка обнаружили тела двух мужчин и девочки

Еще одну несовершеннолетнюю госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Выборгском районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ после обнаружения тел двоих мужчин и девочки. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Погибшие были найдены в автомобиле в гараже в деревне Камышовка 29 ноября. Еще одну несовершеннолетнюю госпитализировали в тяжелом состоянии, ей диагностировали токсическое действие двуокиси углерода (углекислого газа).

В настоящее время проводятся необходимые экспертизы и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти