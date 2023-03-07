  1. Главная
В квартире в Ломоносове обнаружили тело подростка. Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 10:25
122
Одной из версий произошедшего рассматривается отравление неизвестным веществом.

Следователи Петродворцового района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели подростка. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Тело юноши 2009 года рождения обнаружили 18 октября в квартире дома на улице Победы в Ломоносове. Признаки насильственной смерти не было установлены. Одной из версий произошедшего рассматривается отравление неизвестным веществом. 

Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы, а также запрошены характеризующие материалы на семью. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее мы рассказывали о том, что подозреваемый в убийстве одноклассника на Среднерогатской заключен под стражу. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

