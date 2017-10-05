  1. Главная
В деревне Чаща произошел смертельный пожар из-за печи
Тушили огонь 11 спасателей и три единицы техники.

В Ленобласти в частном доме произошел смертельный пожар. Об этом рассказали в МЧС России утром 15 октября. 

Случилось возгорание в деревне Чаща. К сожалению, жительницу спасти не удалось, женщина задохнулась во сне. Тушили огонь 11 спасателей и три единицы техники. 

Причина происшествия, по данным дознавателя, – уголек, который выпал и печки. Из-за него загорелся пол. 

МЧС России напоминает: предтопочный лист должен быть из металла 50 на 70 сантиметров, не размещайте мебель и горючие предметы ближе полуметра от печи, не оставляйте топящуюся печь без присмотра, не доверяйте надзор детям, а также регулярно очищайте дымоход от сажи. 

Пресс-служба МЧС России 

Ранее на Piter.TV: пожар на проспекте Юрия Гагарина произошел из-за раскаленного масла. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

