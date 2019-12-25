  1. Главная
Пожар на проспекте Юрия Гагарина произошел из-за раскаленного масла
Сегодня, 15:59
На кухне в "двушке" полыхала обстановка на площади 4 "квадрата".

В квартире дома на проспекте Юрия Гагарина в Московском районе 11 октября произошел пожар. В ГУ МЧС России по Петербургу назвали его причину. 

На кухне в "двушке" полыхала обстановка на площади 4 "квадрата". По предварительным данным, 13-летняя девочка, решив приготовить обед, налила в кастрюлю масло и отошла. Когда ребенок вернулся, пламя взметнулось почти до потолка. Школьница схватила пятилетнего брата, вышла и позвонила в "112". 

Спасатели напомнили, что при готовке не стоит отходить от плиты. Если вспыхнуло масло, то выключите плиту, накройте посуду металлической крышкой, засыпьте содой или землей из цветка, а лучше – углекислотным или порошковым огнетушителями. 

Не храни возле плиты прихватки, полотенца и прочие предметы, которые могут легко загореться. 

Пресс-служба МЧС России 

Ранее мы рассказывали о том, что в автосалоне на Придорожной аллее вспыхнул Volvo. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

