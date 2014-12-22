В автосалоне на Придорожной аллее вспыхнул Volvo

В результате происшествия пострадал один мужчина, которого доставили в медицинское учреждение.

Утром 14 октября на Придорожной аллее, дом 16, вспыхнул пожар в автомобиле марки Volvo, расположенном внутри трехэтажного здания автосалона. Информацию озвучила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Через час пламя было успешно потушено. В результате происшествия пострадал один мужчина, которого доставили в медицинское учреждение.

По данным ведомства, для тушения огня были задействованы три единицы специальной техники и пятнадцать сотрудников МЧС.

Фото: Piter.TV