В автосалоне на Придорожной аллее вспыхнул Volvo
Сегодня, 8:14
В результате происшествия пострадал один мужчина, которого доставили в медицинское учреждение.

Утром 14 октября на Придорожной аллее, дом 16, вспыхнул пожар в автомобиле марки Volvo, расположенном внутри трехэтажного здания автосалона. Информацию озвучила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Через час пламя было успешно потушено. В результате происшествия пострадал один мужчина, которого доставили в медицинское учреждение.

По данным ведомства, для тушения огня были задействованы три единицы специальной техники и пятнадцать сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что двое пенсионеров погибли при пожаре в квартире на проспекте Большевиков.

Фото: Piter.TV

