Число случаев отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти достигло 46

Количество погибших от употребления поддельного алкоголя в Ленинградской области вновь увеличилось, достигнув цифры 46 человек. Эту информацию распространило агентство РИА Новости, ссылаясь на информированный источник в правоохранительных органах.
Собеседник уточнил, что приведённая цифра относится к состоянию на вечер 13 октября.
Первые случаи гибели людей от некачественного алкоголя в Ленобласти начали фиксироваться с конца сентября, большинство пострадавших проживали в городе Сланцы и близлежащей деревне Гостицы. Позже, 14 октября, появилась информация о смерти от алкогольной интоксикации в Петербурге, которая предположительно связана с серией происшествий в Сланцевском районе.
Ранее мы сообщили о том, что под Лугой отравился двухлетний мальчик. Он выпил жидкость из банки.
Фото: Piter.TV
