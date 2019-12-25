  1. Главная
Число случаев отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти достигло 46
Приведённая цифра относится к состоянию на вечер 13 октября.

Количество погибших от употребления поддельного алкоголя в Ленинградской области вновь увеличилось, достигнув цифры 46 человек. Эту информацию распространило агентство РИА Новости, ссылаясь на информированный источник в правоохранительных органах.

Собеседник уточнил, что приведённая цифра относится к состоянию на вечер 13 октября.

Первые случаи гибели людей от некачественного алкоголя в Ленобласти начали фиксироваться с конца сентября, большинство пострадавших проживали в городе Сланцы и близлежащей деревне Гостицы. Позже, 14 октября, появилась информация о смерти от алкогольной интоксикации в Петербурге, которая предположительно связана с серией происшествий в Сланцевском районе.

Ранее мы сообщили о том, что под Лугой отравился двухлетний мальчик. Он выпил жидкость из банки.

