Под Лугой отравился двухлетний мальчик. Он выпил жидкость из банки

Двухлетнего малыша доставили в тяжелом состоянии в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу, где врачи диагностировали у него химический ожог пищевода третьей степени тяжести. Данный вид поражения считается крайне опасным и угрожает жизни пациента, вызывая сильный болевой синдром, токсическое отравление организма и повреждение всех слоев стенок пищевода, передает портал 47news.

Родственники мальчика, обеспокоенные ухудшением самочувствия ребенка, незамедлительно обратились за медицинской помощью. По их словам, инцидент произошел на даче в Лужском районе, где семья недавно приобрела недвижимость.

Взрослые ненадолго отвлеклись, оставив малыша без присмотра, и в этот момент ребенок обнаружил железную емкость с жидкостью неизвестного состава, содержимое которой и попробовал выпить.

Фото: Piter.TV