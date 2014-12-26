Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти увеличилось до 45 человек

Следователи продолжают расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

До 45 человек выросло количество погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти. По информации СК РФ, задержаны еще двое подозреваемых.

Следователи продолжают расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Последние задержанные находились в Москве и являлись руководителями коммерческой организации, которая осуществляла хранение спиртосодержащей продукции в Тосненском районе. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, следственным органом будет дана правовая оценка действиям (бездействию) контролирующих органов, в связи с чем для установления всех обстоятельств следственным путем в настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Пресс-служба СК РФ

Напомним, сведения о массовом отравлении появились в конце сентября. В рамках дела теперь арестованы 16 человек.

Видео: пресс-служба СК РФ