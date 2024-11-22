  1. Главная
В отношении двух подозреваемых в распространении фейков о ВС РФ возбуждены уголовные дела в Петербурге
Сегодня, 11:58
135
Местонахождение женщин устанавливается.

В Петербурге возбуждены уголовные дела по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ в отношении двух женщин, подозреваемых в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. 

Как сообщили в ГСУ СК РФ по городу, 42-летняя местная жительница, являясь членом "нежелательной организации", в апреле разместила фейки в социальной сети. А вторая фигурантка опубликовала аналогичный пост в интернете в июне 2023 года. Местонахождение женщин устанавливается. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее мы рассказывали о том, что за фейки о ВС РФ петербуржец получил 5 лет колонии. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

