В отношении двух подозреваемых в распространении фейков о ВС РФ возбуждены уголовные дела в Петербурге

Местонахождение женщин устанавливается.

В Петербурге возбуждены уголовные дела по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ в отношении двух женщин, подозреваемых в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по городу, 42-летняя местная жительница, являясь членом "нежелательной организации", в апреле разместила фейки в социальной сети. А вторая фигурантка опубликовала аналогичный пост в интернете в июне 2023 года. Местонахождение женщин устанавливается.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу