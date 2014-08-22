Wildberries: появилась новая схема мошенничества с фейковыми ИИ-видео знаменитостей

Компания Wildberries предупреждает о новой мошеннической схеме. В сети распространяют фейковые ИИ-видео от лица известных личностей. Об этом сообщает ТАСС.

Новая схема обмана набирает обороты. Сгенерированные искусственным интеллектом видео с лицами из шоу-бизнеса завлекают на сайты, которые оказываются фишинговыми. Отмечается, что это относительно новый вид мошенничества, который получил особое развитие с появлением дипфейк-технологий. Дипфейк – искусственно созданный медиаконтент, который с высокой степенью реалистичности имитирует реальные записи. Термин объединяет понятия "глубокое обучение" (deep learning) и "подделка" (fake).

По данным сервиса "RWB Исследования", в прошлом году с таким видом обмана сталкивался уже каждый десятый житель страны. Эксперты считают, что в этом году подобные атаки могут коснуться половины населения России.

Россиянам советуют тщательно проверять информацию на сайте маркетплейса и в официальных аккаунтах компании. Кроме того, не рекомендуется вводить личные данные на каких-либо сайтах при малейшем подозрении на обман.

