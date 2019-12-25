В Калининграде приставы помогли взыскать миллионный долг по зарплате

Компания незаконно отстранила сотрудника от работы на 10 месяцев.

Миллионную задолженность взыскали с частной охранной организации в Калининградской области. Компания отстранила сотрудника от работы на неопределенный срок без сохранения зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба ФССП.

Известно, что работодатель хотел привлечь одного из своих подчиненных к дисциплинарной ответственности. Но документы не соответствовали закону, в частности, там не были указаны конкретные причины такого решения. Суд обязал выплатить мужчине за вынужденный 10-месячный прогул 1 млн рублей, денежные средства уже перечислены сотруднику.

Ранее сообщалось, что на удаленных позициях за последние пять лет заработные платы выросли в полтора раза. Дистанционным работникам в среднем готовы платить 98,3 тыс. рублей. Среди лидеров по уровню дохода оказались агенты по недвижимости. Проще всего найти удаленку получится у менеджеров по продажам и работе с клиентами. В начале года в городе было открыто почти две тыс. таких вакансий.

Фото: пресс-служба ФССП РФ