За фейки о ВС РФ петербуржец получил 5 лет колонии
Сегодня, 10:47
Мужчина признал вину частично.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, которому вменяют п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. 

По данным объединенной пресс-службы городских судов, в апреле 2022 года фигурант, находясь в квартире дома по улице Коллонтай, на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал "заведомо ложные сведения, содержащие негативную информацию о ВС РФ". Мужчина признал вину частично. 

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в интернете, сроком на 3 года. 

Фото: Piter.TV 

