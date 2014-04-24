За фейки о ВС РФ петербуржец получил 5 лет колонии

Мужчина признал вину частично.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, которому вменяют п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

По данным объединенной пресс-службы городских судов, в апреле 2022 года фигурант, находясь в квартире дома по улице Коллонтай, на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал "заведомо ложные сведения, содержащие негативную информацию о ВС РФ". Мужчина признал вину частично.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в интернете, сроком на 3 года.

Фото: Piter.TV