На проспекте Ударников водитель Kia Rio сбил 16-летнего велосипедиста

Пострадал подросток на электросамокате.

Полиция Красногвардейского района проводит проверку после ДТП на проспекте Ударников. Пострадал 16-летний велосипедист.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, всё произошло днём в субботу, 19 октября. Возле дома №28 по проспекту Ударников 54-летний водитель Kia Rio двигался от проспекта Наставников в сторону улицы Передовиков. Однако в зоне регулируемого пешеходного перехода проезжал 16-летний велосипедист, который решил не спешиться и проезжал на "красный".

В результате ДТП школьник получил несколько переломов и был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

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Фото: Piter.TV