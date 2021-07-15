В Приозерске пожилой стрелок с травматом побеспокоил жителей парадной

Пенсионер ломился в чужую квартиру.

Накануне вечером,19 октября, в полицию Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение от жительницы дома. Она рассказала, что в парадной по улице Гоголя сосед бегает с пистолетом и ломится к ней в квартиру.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, был задержан 79-летний местный житель, который в парадной дома по этому адресу произвел два выстрела из травматического пистолета.

В настоящий момент у мужчины изъят травмат с 4-мя патронами. Сам он доставлен для разбирательства в отдел полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал, что женщина сожгла три дома в деревне Званка в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV