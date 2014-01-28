Женщина сожгла три дома в деревне Званка в Ленинградской области

Задержана неработающая 47-летняя жительница.

Полицейские задержали подозреваемую в серийном поджоге домов в деревне Званка (Киришский район, Ленобласть). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Своё злодеяние 47-летняя женщина совершила с 15 по 16 октября. На Званной улице подожгли три дома, они сгорели полностью. Кроме того, 7 октября 55-летний местный житель сообщил, что неизвестный поджёг его дом на Званной улице в деревне Званка. Материальный ущерб составил 1 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по за умышленные уничтожение или повреждение имущества.

Ранее Piter.TV сообщал, что при пожаре из-за вспыхнувшего масла в Пушкинском районе пострадала женщина.

Фото: Piter.TV