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В Приозерске утром произошел крупный пожар
Сегодня, 15:36
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В Приозерске утром произошел крупный пожар

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На месте работали дежурные смены 142, 144 и 113 пожарных частей Леноблпожспас.

Областные спасатели оказали помощь в ликвидации пожара. В Приозерске на СТО утром вспыхнуло пламя. В одноэтажном кирпичном здании горела кровля на площади 600 "квадратов". Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:12.  С огнем боролись дежурные смены 142, 144 и 113 пожарных частей Леноблпожспас.

В 07:00 пожар потушили. Специалисты разобрали конструкции на площади 300 квадратных метров. Никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в табачном ларьке на Крыленко взорвался баллончик с газом.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: пожар в ленобласти, пожарные, приозерск, сто
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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