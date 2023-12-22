В Приозерске утром произошел крупный пожар

На месте работали дежурные смены 142, 144 и 113 пожарных частей Леноблпожспас.

Областные спасатели оказали помощь в ликвидации пожара. В Приозерске на СТО утром вспыхнуло пламя. В одноэтажном кирпичном здании горела кровля на площади 600 "квадратов". Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:12. С огнем боролись дежурные смены 142, 144 и 113 пожарных частей Леноблпожспас.

В 07:00 пожар потушили. Специалисты разобрали конструкции на площади 300 квадратных метров. Никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в табачном ларьке на Крыленко взорвался баллончик с газом.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО