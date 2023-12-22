В табачном ларьке на Крыленко взорвался баллончик с газом

Газовый баллончик взорвался в табачном ларьке в Невском районе, рассказал 78.ru.
Баллон лежал на витрине под стеклом и нагрелся от солнца, в результате чего и произошёл взрыв. Возгорания после этого не последовало. Продавец получила небольшие царапины от разлетевшихся осколков. Пострадавшую на месте осмотрели медики.
Экстренные службы выясняют все обстоятельства произошедшего.
В январе в петербургской гимназии взорвался предмет, похожий на страйкбольную гранату.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все