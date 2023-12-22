Её в школу принёс шестиклассник.

В петербургской гимназии взорвался предмет, похожий на страйкбольную гранату. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошёл сегодня днём. По предварительным данным, гранату или петарду (это выясняют правоохранители) в учебное заведение принес шестиклассник. Данный предмет взорвался в руках у одного из учеников.

Пострадавшего ребёнка отправили в медпункт, у него после инцидента имеются покраснения на теле. Его товарищ к тому моменту уже ушёл домой. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Piter.tv