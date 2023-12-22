В Отрадном пожарные спасли дезориентированного мужчину и маленькую собаку

Хозяйка вынесла малыша на улицу, однако животное вновь забежало домой.

Пожарные вывели из горящего дома в Ленобласти дезориентированного хозяина и собаку. Инцидент произошел в Отрадном 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального комитета по правопорядку и безопасности.

Когда спасатели прибыли на место случившегося, выяснилось, что горит мансарда жилого дома горела по всей площади. Войдя в здание, огнеборцы нашли дезориентированного хозяина дома. Его быстро вывели на улицу. Спасатели уточнили у мужчины, есть ли кто-то еще в здании. Ответ был отрицательный.

В ходе тушения пожарные обнаружили собаку. Выяснилось, что хозяйка вынесла малыша на улицу, однако животное вновь забежало домой. Испуганную маленькую Софу передали хозяевам.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

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Фото: Telegram / Правопорядок и безопасность ЛО