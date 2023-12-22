В Петербурге умер пенсионер после падения на стеклянную дверь

Врачи в течение двух недель пытались спасти жизнь пациенту.

В Петербурге скончался пожилой мужчина, который упал на стеклянную дверь. Как стало известно Piter.TV, травмы он получил ещё 1 февраля.

Установлено, что 71-летний житель Петербурга споткнулся и упал, ударившись спиной о стеклянную дверь. Медики диагностировали у пациента колото-резаные ранения на животе и конечностях. Стекло повредило артерии, вены и нервы, что привело к значительной потере крови.

Врачи в течение двух недель пытались спасти жизнь пенсионеру, но 14 февраля он скончался.

Ранее мы сообщили о том, что двухлетняя жительница Колпино получила ожоги после картофельной ингаляции.

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