Двухлетняя жительница Колпино получила ожоги после картофельной ингаляции

Ингаляцию ребёнку решила сделать её мать.

Во вторник, 13 февраля, из квартиры одного из домов по улице Танкистов в Колпино была госпитализирована двухлетняя девочка с ожогами лица и возможными ожогами дыхательных путей. Как стало известно Piter.TV, девочка пострадала во время лечения парами картошки.

Ингаляцию ребёнку решила сделать её мать. Теперь пострадавшая девочка находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Полиция начала проверку по данному факту.

Ранее мы сообщили о том, что Педиатрический университет принял 10 детей с травмами за неделю.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)