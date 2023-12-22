Педиатрический университет принял 10 детей с травмами за неделю

Как уточнила заведующая приемным отделением педиатрического университета Ксана Штернлихт, хотя у детей риск получить травму ниже, чем у пожилых людей, это не означает, что они полностью застрахованы от опасностей.

Состояние детей и подростков в Петербурге в последнее время становится все более опасным, поскольку они всё чаще сталкиваются с травмами. Представители Педиатрического университета сообщают о десяти случаях, когда помощь травматологов была необходима детям и подросткам на прошлой неделе. Полученные травмы произошли как дома, так и в школе, на прогулках и во время занятий спортом.

Например, к медикам Педиатрического университета были доставлены 16-летняя девочка и 11-летний мальчик, которые неудачно упали и поскользнулись на улице. Оба несовершеннолетних получили сложные переломы пальцев руки и им потребовалась операция.

Как уточнила заведующая приемным отделением педиатрического университета Ксана Штернлихт, хотя у детей риск получить травму ниже, чем у пожилых людей, это не означает, что они полностью застрахованы от опасностей. Несовершеннолетние часто беззаботны и игривы, они могут бегать и толкаться друг с другом на скользких тротуарах. В результате таких игр могут произойти ушибы, переломы или даже сотрясение мозга. Родителям стоит рассказать детям о правилах безопасности на ледяных дорожках и обеспечить им удобную обувь с прочной подошвой.

Кроме того, пятеро детей получили травмы дома. Четырёхлетний ребенок повредил руку в ванной комнате, находясь без присмотра родителей. Годовалый мальчик ударился головой о кровать. В тот же день вечером он упал, удалился со своего роста и ударился затылком. Трёхлетний ребенок порезал свои пальцы, схватив нож на кухне. Восьмимесячный малыш попытался забраться на подоконник и поранил руку острым краем подоконника. Первоклассник, играя с детьми своего возраста дома, упал и ударился глазом о дверную ручку - ему была поставлена диагноз "проникающая рана в левом глазном яблоке".

Ректор педиатрического университета Дмитрий Иванов подчеркнул, что наиболее часто дети получают травмы из-за недостаточного присмотра старших. Он призывает родителей более внимательно следить за своими детьми.

Ранее петербуржцам рассказали о жизни самого маленького в России ребенка.

Фото: ВКонтакте / Педиатрический университет