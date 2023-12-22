Петербуржцам рассказали о жизни самого маленького в России ребенка

Мальчик появился на свет гораздо раньше срока – в 5,5 месяцев.

Стало известно, как растет самый маленький в России ребенок Эдгар, родившийся весом 320 граммов и помещавшийся в ладонь. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 9 февраля.

Мальчик появился на свет гораздо раньше срока – в 5,5 месяцев. Его мама Мария Беляева рассказала, что навсегда запомнила момент, когда врачи разрешили ей впервые взять сына на руки, – тогда его жизни уже ничего не угрожало.

Как-то страшненько даже было дотрагиваться до него. Ощущение родительства пришло. До этого было как-то не понятно, то ли есть ребенок, то ли нет. Я же его и не видела вживую. Мария Беляева, мама Эдгара

Первую помощь ребенку оказали медики в родильном доме в Кронштадте. На следующий день его доставили в Детскую городскую больницу №1 на улице Авангардной, где работает единственное в своем роде отделение реанимации, – там выхаживают младенцев с экстремально низкой массой тела.

Первые месяцы жизни Эдгар провел в кувезе. Его родители наблюдали за тем, как сын растет и набирает вес, только по видео и фото, которые присылали врачи. Имя мальчика означает в переводе с древнеанглийского "удачливый воин".

Это самый маленький ребенок в Российской Федерации. Это, конечно, огромное достижение. Безусловно он отстает от своих сверстников. И так и должно быть, но он движется, развивается. Это требует колоссальных усилий со стороны родителей, и родители огромные молодцы. Юлия Горелик, заместитель главного врача по реаниматологии и анестезиологии Детской городской больницы №1

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"