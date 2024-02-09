Как в ДГБ №1 в Петербурге поддерживают младенцев, родившихся раньше срока

В больнице есть банк грудного молока: мамы каждый день привозят его в специальной упаковке.

Телеканалу "Санкт-Петербург" стало известно, как в Детской городской больнице №1 на Авангардной улице поддерживают малышей, родившихся раньше срока.

В частности, в учреждении рассказали о малыше, который появился на свет весом в 590 граммов. Таких детей помещают в кювез – специальный инкубатор. Там неонатологи наблюдают за температурой тела, артериальным давлением, пульсом, сатурацией и следят за количеством полученных белков, жиров и углеводов.

Вот малыш, родившийся месяц назад, весит 700 граммов. Мы растим его, добавляя в грудное молоко микроэлементы, чтобы помогать растущему организму. Татьяна Кузнецова, врач отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных ДГБ №1

В больнице есть банк грудного молока: мамы каждый день привозят его в специальной упаковке. В сутки одному новорожденному положено порядка 150 миллилитров.

В настоящее время в учреждении на лечении находится 61 ребенок, всего отделение способно вместить 70 недоношенных детей.

