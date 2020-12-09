Сегодня процент рождения недоношенных детей составляет от 5,5 до 6%.

В среду, 17 ноября, отмечается Международный день недоношенных детей. Ежегодно в Петербурге рождается около 200 малышей с низкой массой тела. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказала уполномоченный по правам детей Анна Митянина.

Сегодня процент рождения в Петербурге недоношенных детей составляет от 5,5 до 6%. Выживаемость самых маленьких деток (до 1 кг) благодаря развитию высоких медицинских технологий составляет 82%.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно до срока рождается 15 млн детей. Однако часть малышей не доживает и до 5 лет из-за преждевременных род и отклонений развития, связанными с ними. Ежегодно умирает порядка 1 млн детей.

Ранее в Минздраве оценили влияние коронавируса на репродуктивную функцию.

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