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Ежегодно в Петербурге рождается около 200 малышей с низкой массой тела
Сегодня, 22:49
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Ежегодно в Петербурге рождается около 200 малышей с низкой массой тела

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Сегодня процент рождения недоношенных детей составляет от 5,5 до 6%.

В среду, 17 ноября, отмечается Международный день недоношенных детей. Ежегодно в Петербурге рождается около 200 малышей с низкой массой тела. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказала уполномоченный по правам детей Анна Митянина. 

Сегодня процент рождения в Петербурге недоношенных детей составляет от 5,5 до 6%. Выживаемость самых маленьких деток (до 1 кг) благодаря развитию высоких медицинских технологий составляет 82%.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно до срока рождается 15 млн детей. Однако часть малышей не доживает и до 5 лет из-за преждевременных род и отклонений развития, связанными с ними. Ежегодно умирает порядка 1 млн детей. 

Ранее в Минздраве оценили влияние коронавируса на репродуктивную функцию.

Фото: pexels.com

Теги: младенцы, недоношенные дети
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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