В Минздраве оценили влияние коронавируса на репродуктивную функцию

Вирус может проникать в ткани яичников.

В четвертой версии методических рекомендаций Минздрава по организации медпомощи беременным и новорожденным с COVID-19 говорится, что сейчас нет данных о том, что вакцина от коронавируса негативно влияет на репродуктивную функцию мужчин и женщин. Об этом пишет "Профиль".

В ведомстве отметили важность вакцинации на этапе планирования беременности, так как сам вирус может негативно влиять на репродуктивную функцию. Так, коронавирус может проникнуть в ткани яичников, ооциты и эндометрий и вызвать их поражение.

Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию, - говорится в сообщени.

Кроме того, беременные женщины с хроническими заболеваниями, заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, а также с сахарным диабетом и ожирением находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса.

Ранее мы писали, что Минздрав допускает продажу иностранных вакцин от коронавируса в России. Пока неизвестно о каких производителях идет речь.

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