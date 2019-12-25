Более 85% составляет выживаемость младенцев с низкой массой тела составляет в Петербурге

В городских больницах проходят праздники для детей, появившихся на свет раньше срока, и их родителей

Накануне Всемирного дня недоношенных детей петербургские больницы проводят традиционные встречи бывших пациентов и их родителей. Детская городская больница №17 Святителя Николая Чудотворца, более полувека специализирующаяся на выхаживании новорожденных, появившихся на свет раньше срока, организовала праздник в социально-культурном центре "Буревестник".

Губернатор Александр Беглов отметил, что петербургская неонатологическая служба является одной из лучших в стране. "По поручению Президента мы системно улучшаем подходы к сохранению здоровья новорожденных. Наших врачей и медсестёр отличают профессионализм и самое трепетное, бережное отношение к жизням маленьких пациентов", — подчеркнул глава города.

В Петербурге достигнута высокая эффективность в выхаживании недоношенных детей — выживаемость младенцев с экстремально низкой массой тела составляет более 85%. В 2025 году доля детей, родившихся раньше срока, в Северной столице составила 5,5%. Мероприятие в больнице №17 открывает череду городских праздников, приуроченных к Всемирному дню недоношенных детей. Аналогичную встречу проведет Детская городская больница №1 на Авангардной улице. Для маленьких гостей подготовлены игры, аквагрим, интерактивный спектакль и подарки.

Фото: Piter.TV