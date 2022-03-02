В бывшем здании генконсульства Украины в Петербурге открылась школа

Историческое здание на Бонч-Бруевича, освободившееся в 2022 году, теперь занимает учебное заведение по методике Монтессори.

В здании бывшего генерального консульства Украины на улице Бонч-Бруевича уже второй учебный год работает частная школа для детей 6-12 лет. Как сообщает РИА Новости, учебное заведение, использующее методику Монтессори, разместилось в историческом особняке 1877 года постройки после того, как украинские дипломаты покинули его в марте 2022 года.

Параллельно с учебным процессом в здании проводится капитальный ремонт фасадов и частичный ремонт кровли. Согласно паспорту работ, установленному на ограде, ремонтные работы планируется завершить в январе 2026 года. Заказчиком выступает ГУП "Инпредсервис", которое управляет имуществом иностранных представительств.

Как следует из данных портала "ГИС Торги", найти арендатора для трехэтажного здания площадью 412 квадратных метров удалось не сразу. В 2023 году дважды проводились безуспешные торги с начальной ценой аренды 500 тысяч рублей в месяц. Здание, реконструированное в 2003 году, имеет отдельные входы с улицы и со двора, а внутри оборудовано душевая кабина и мини-кухня.

Фото: Яндекс.карты