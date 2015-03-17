Половина частных Петербурга предлагает учёбу дешевле 50 тыс. рублей

В Петербурге подсчитали, сколько стоит обучение в частных школах в 2025 году.

В новом учебном году частные школы Петербурга продолжают расти в числе и в ценовом сегменте. По данным проекта "Просто Учиться", в городе работает 323 локации частных образовательных учреждений. Для сравнения: в августе 2023 года их было 292. Большая часть приходится на небольшие семейные школы, где обучаются от 10 до 35 детей.

Стоимость учёбы увеличивается ежегодно, что связано с инфляцией и ростом арендных ставок. По данным мониторинга, около 50% предложений находятся в диапазоне до 50 тыс. руб. в месяц, примерно 25% — до 75 тыс. руб. Сегмент премиум-класса, где цены превышают 100 тыс. руб. в месяц, расширяется за счёт подорожания в действующих школах, а не за счёт открытия новых, пишет ДП.

Отдельным вызовом для ряда образовательных центров стало решение Генпрокуратуры о признании организации International Baccalaureate нежелательной. Это ограничило использование одной из международных программ, популярных в элитных школах. Теперь администрации вынуждены искать альтернативные пути аттестации, включая возможность организации экзаменов за рубежом.

Фото: pxhere